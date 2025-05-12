Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün telefon üzerinden bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, karşılıklı ilişkiler ve Suriye, Gazze, Ukrayna gibi bölgesel meseleler detaylı bir şekilde ele alındı.

SURİYE’DE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı açısından bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında planlanan görüşmelere dair karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Bunun yanı sıra, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Bakan Rubio’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detayları da konuşuldu.