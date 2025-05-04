Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’ye Gidiyor

HAKAN FİDAN’IN BAE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu ziyaret 5 Mayıs’ta yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular gündeme gelecek. Fidan’ın, Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında önceliğin bir an önce ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze’ye ulaştırılması olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor.

GAZZE VE SURİYE KONUSUNDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hakan Fidan’ın Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğine vurgu yapması öngörülüyor. Türkiye’nin, Filistinlilerin anavatanlarından zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişime karşı durduğunu ve bu konudaki çabaları asla kabul etmeyeceği yönündeki duruşunu tekrarlaması bekleniyor. Ayrıca, uluslararası toplumun, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini de belirtmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE YARDIM POLİTİKALARI

Bakan Fidan’ın Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birliğine olan desteğini vurgulaması, ayrıca Suriye’deki halkın yaşam koşullarını zorlaştıran ve kalkınma çabalarını etkileten yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan’ın bunun yanı sıra, Türkiye ve BAE’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Hakan Fidan, BAE’yi son olarak 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde ziyaret etmişti.