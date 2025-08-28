Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Biz savaşın tarafı değiliz” dedi

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. “Biz savaşın bir tarafı değiliz. Ne Alaska’daki masada olmalıyız, ne Vaşington’daki masada. Çünkü Trump savaşan taraflarla bir araya getirme yapıyor” dedi. Fidan, programda, Zengezur Koridoru hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Olayın ilk gününden itibaren, yani Amerikalılar gelip Azeri kardeşlerimizle konuşmaya başladığı andan itibaren bu konu bizimle istişare edilerek gitti. Yani her aşamasında bilgilendirme oldu, istişare oldu,” ifadelerini kullandı.

ZENEGUR KORİDORU VE İLERLEYİŞ

Fidan, “Koridorun deklare edilmiş olması, Azeri kardeşlerimizin baştan beri ortaya koyduğu birkaç temel talep vardı. Onun prensiple kabulü manasına geliyor. Bu fevkalade önemli,” dedi. Ancak somut bir uygulama ve işleyişe ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığını da belirtip, “Bunu taraflar kendi aralarında müzakere edecekler,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Azerbaycan ile yürütülen müzakereler konusunda Türkiye’nin tutumunu vurgulayarak, “Biz Azeri kardeşlerimize güveniyoruz,” diye ekledi.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Libya’daki son gelişmelere değinen Fidan, “2019 Nisan’ındaki askeri operasyondan sonra Libya’da bir defakto durum oluştu,” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin orada stratejileri doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti. “Türkiye’nin temel stratejisi, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Libya’nın birliği, bütünlüğü ve bölünmemesi,” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış durumu hakkında da ümitli olduklarını belirten Fidan, biri ABD Dışişleri Bakanı ile diğeri Ukrayna müzakerecisi ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatarak, “Barışın olması için ümitliyiz. Bu ümit için yeterli sebebimiz var,” ifadelerini kullandı. Ele alınan konuların önemine dikkat çeken Fidan, “Ruslarla Amerikalılar arasında bir genel anlaşma var,” diye belirtti.

ÜLKENİN İÇ POLİTİKASI VE DIŞ POLİTİKA

Fidan, Türkiye’nin iç politikasındaki etkinliklerine de değinerek, “Dış politikayı çoğu zaman iç politikada ucuz siyasi konulara malzeme yapmamaya çalışıyoruz,” dedi. Ayrıca, kendisine yönelik ithamlara karşı duruşunu şöyle özetledi: “Karalama maksatlı konuları gündemime alamam, o taşıdığım emanete de ihanet.”

TÜRKİYE’NİN İNSANLIK İÇİN ROLÜ

Son olarak, Türkiye’nin insanlığa olan katkısından bahseden Fidan, “Türkiye’nin karanlığa düşmüş insanlık için bir deniz feneri vazifesi yapması, onların yolunu bulmaya yardımcı olmasının ben her zaman içindeyim,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, insani standartların yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.