Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir’de

RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı. Bakan Fidan, bu ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı’na katılacak.

BAŞKONSOLOSLUK AÇILIŞI YAPILDI

Fidan, Cezayir’deki programı çerçevesinde özel bir açılış etkinliği gerçekleştirerek, Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu bina hizmetlerini resmen başlattı. Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.