Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cidde

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN EN AZ BEŞ ÜLKE GÖREVLİSİYLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitti. Bu ziyarette, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. Görüşmelerde, hem bölgesel hem de küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin’deki insani krizler ele alındı.

BAKAN FİDAN’DAN DİĞER ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Bakan Fidan’ın resmi ziyareti sırasında ayrıca, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. Bu toplantılar, bölgedeki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.