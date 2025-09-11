Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diğer Ülkelerin Egemenliğine Saygı Göstermelidir

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı. Hakan Fidan, Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Burada Bakan Fidan, “Hem ikili hem de bölgesel konularda iş birliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için kararlıyız” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET VE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan, İtalya ile ilişkilerde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanların öne çıktığını belirtti. “Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Amacımız inşallah bunu 40 milyar dolara çıkarmak. Savunma sanayii alanındaki iş birliğimizden de memnunuz,” ifadelerini kullandı. Son dönemlerdeki Baykar firmasının İtalya’nın Piaggio Aerospace şirketini bünyesine katması ve İtalyan savunma sanayii şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgeleri için örnek teşkil ettiğini belirtti. Akdeniz bölgesinin Avrupa’nın enerji güvenliği için kritik önem taşıdığına dikkat çeken Fidan, “Deniz yetki alanlarımıza saygılı biçimde, uluslararası deniz hukukuna uygun etkin eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir,” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVAŞINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Bakan Fidan, AB’ye tam üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirtti. “Bu süreçte AB’den beklentimiz, dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. Türkiye ile İtalya arasında Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda ortak bir vizyon sahibiz,” dedi. Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Fidan, “Türkiye taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladı,” diyerek Türkiye’nin rolünü dile getirdi.

FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIM

Son olarak Bakan Fidan, Gazze’de yaşanan olaylara ve Katar’daki saldırıya değinerek, “Uluslararası toplumun bu mesele üzerinde yoğunlaşması gerekli. İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı durulmalı. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen bir ülkedir. Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz,” dedi. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nda Filistin’in tanınmasına yönelik açıklamalardan memnun olduklarını ifade eden Fidan, Cumhurbaşkanının New York’taki etkinliklere katılacağını ve Filistin meselesine çözüm bulunması için çaba harcayacaklarını da duyurdu.