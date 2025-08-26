Dışişleri Bakanı Hakan Fidan DUBLİN’de

Dışişleri Bakanı İrlanda’da Temaslarına Devam Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda’daki temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Dublin’de, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.

İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu ile Buluşma

Bakan Fidan, İrlanda ziyaretleri çerçevesinde ayrıca İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu’nun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile de bir araya gelmişti. Bu buluşma, iki ülkenin dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme adına önemli bir fırsat sunuyor.