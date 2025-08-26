Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan DUBLİN’de

Dışişleri Bakanı İrlanda’da Temaslarına Devam Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda’daki temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Dublin’de, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.

İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu ile Buluşma

Bakan Fidan, İrlanda ziyaretleri çerçevesinde ayrıca İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu’nun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile de bir araya gelmişti. Bu buluşma, iki ülkenin dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme adına önemli bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.