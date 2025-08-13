Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad’la Görüştü. Fidan, YPG’yi Suçladı, Oyunbozanlık Yapıyor. Türkiye, YPG’yi PKK’nın Kolu Olarak Görüyor. Vurguladı, “Suriye’nin İstikrarı Bozulmamalı”. Şeybani, İsrail’i Suçladı, Barış İstediklerini Belirtti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı olan Halk Savunma Birlikleri’ni (YPG) “Suriye’de oyunbozanlık yapmakla” itham etti. Fidan, “Suriye’de YPG’nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz” şeklinde konuştu.

YPG’NİN SURİYE’DE VARLIĞI

Bakan Fidan, örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini belirterek, “Bunu görmediğimizi zannetmesinler” ifadesini kullandı. Türkiye, PYD/YPG’yi, “PKK’nın Suriye kolu” ve bir “terör örgütü” olarak tanımlıyor. Öte yandan, ABD, Suriye’deki iç savaş döneminde omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) IŞİD ile mücadelede önemli bir müttefik olarak desteklemişti. Suriye’de 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Ahmed Şara ile SDG Başkomutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta bir mutabakata varılmıştı. Bu mutabakatla, SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam yönetimine bağlanması ve SDG’nin Suriye ordusuna dahil edilmesi öngörülmüştü ancak uygulama gerçekleşmedi.

YENİ DÖNEM VE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan, basın toplantısında Suriye’de yeni bir dönemin başladığını, bu durumdan rahatsız olan aktörlerin süreci olumsuz etkilemeye çalıştığını dile getirdi. Fidan, “Süveyda’daki olayların, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail bölgeye yayılmaya çalışıyor” diye belirtti. Yeni Suriye’nin tüm halkların, inanışların ve kültürlerin korunarak, bir arada yaşayabildiği bir yer olması gerektiğinin altını çizen Fidan, YPG’yi “10 Mart mutabakatına uymamakla” suçladı. YPG’yi “Suriye’de oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor” ifadeleriyle eleştirdi. Fidan, YPG’ye seslenerek, “Dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan bir an önce kendilerini çıkarsınlar” çağrısında bulundu.

İSRAİL’İN TEHDİTLERİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise İsrail’in ülkesini önceden olduğu gibi tekrar tehdit ettiğini belirtti. Şeybani, İsrail’i, “Suriye’nin egemenliğine göz koymakla ve Suriye vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atmakla” itham etti. “İsrail, Suriye’de mezhep çatışmasının kök salmasını istiyor ancak biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz” diyen Şeybani, Dürzi toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onları dışlama niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Bakan Fidan, 7 Ağustos’ta Suriye’nin başkenti Şam’a gitmiş, hem Şeybani ile hem de Ahmed Şara ile görüşmeler yapmıştı. Bilgiler, Fidan’ın Şam ziyaretinde güvenlik konusunu gündeme getirdiğini gösteriyor. Türkiye, 10 Mart anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyor ve SDG’nin Suriye’yi bölme amacı güden herhangi bir adım atması durumunda müdahalede bulunacağı uyarısını yapıyor. SDG ile Suriye ordusu arasında Münbiç ve Halep kırsalında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor, bu durum Ankara için kaygı yaratıyor. Son dönemlerde Süveyda ve Menbiç bölgelerinde meydana gelen çatışmaların sorumlusunu SDG olarak gösteren Ankara, bu durumları İsrail’in Suriye’yi zayıf ve istikrarsız tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.