Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’in durumu hakkında açıklamada bulundu. Filistinli kardeşlere destek vereceklerini vurguladı

YENİ DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a ABD tarafından vize verilmemesi hakkında yapılan görüşmelerin kapsamlı olduğunu ifade ederek, “Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, New York’taki programın bozulmaması ve Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda bu kardeşlerimizin bir duruşu var” dedi. Bakan Fidan, Türkiye Basın Federasyonu’nu gerçekleştirdiği ziyarette, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası’na yönelik çalışmaların yoğunlaştığını belirtti. “Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası eylül ayı içerisinde, genellikle eylül ayının sonuna doğru New York’ta, yani Birleşmiş Milletler’in ana karargahının olduğu yerde düzenlenir. Burada bütün devletler gelirler, Genel Kurul’da gündeme ilişkin beyanlarını verirler. İkili görüşme yaparlar. Çok yoğundur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası.” ifadesini kullandı.

FİLİSTİN KONFERANSI HAZIRLIKLARI

Bakan Fidan, bu yıl Birleşmiş Milletler’de Türkiye’nin desteğiyle Filistin konulu bir konferans gerçekleştirileceğini açıkladı. “Burada şu ana kadar Filistin’i devlet olarak tanımayan, başta Fransa olmak üzere Belçika gibi bazı batı ülkelerinin de Filistin’i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi” dedi. ABD’nin Mahmut Abbas ve bazı Filistinlilerin vizelerini iptal etmesine dair düşüncelerini paylaşan Fidan, “O konunun 1-2 teknik detayı var. ‘Filistin devlet olarak katılamıyor’ demiyor” diyerek, Filistin’in daimi temsilciliğinin varlığını ve bu durumun Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile ilgili olduğunu belirtti. “Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas’ın gelememe durumu var” sözleriyle de mevcut duruma dikkat çekti.

Bakan Fidan, Filistin meselesi ile ilgili görüşmelere değinerek, “İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu olarak bir araya geldik. İstişarelerimizi yaparken, önden bir beyanatta bulunduk. Bunun doğru olmadığı, düzeltilmesi gerektiği konusunda. Daha sonra iki türlü çalışma yürüttük. Birincisi; kendi bakanlığımızda yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik, alternatif tekliflerimiz vardı. Filistin devletiyle, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Umman gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ortak bir duruş sergileyerek, New York’taki bu programın bozulmaması ve Filistin devletinin tanınması konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

FİLİSTİN MESELESİNİN ÖNEMİ

Fidan, konuyla ilgili daha fazla bilgi veren sözlerinde, “Biz ciddi bir devletiz. Muhalefetteki arkadaşlarımızın da iktidardaki arkadaşlarımızın da çok değerli hissi, fikri var. Bu, tepki gösterilmesi gereken bir konu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Filistin’e ilişkin meseleler Filistinliler olmadan tartışılamaz. Şu an Filistinli kardeşlerimizin önem verdiği husus, Filistin devletinin özellikle Fransa gibi, İngiltere gibi Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri tarafından tanınması meselesidir.” sözleriyle Filistin davasının önemini vurguladı.