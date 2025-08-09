Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti çerçevesinde El Alameyn şehrinde Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, bu önemli görüşme sırasında iki liderin işbirliğini güçlendirme konusundaki niyetleri vurgulandı. Görüşme sonrası iki liderin fotoğrafları paylaşıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bakan Hakan Fidan, Mısır’daki temasları sırasında bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu tür görüşmeler, Türkiye ile Arap Ligi üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Hakan Fidan’ın Arap Ligi ile yaptığı bu görüşmeler, yeni dönem işbirlikleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.