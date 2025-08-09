Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti çerçevesinde El Alameyn şehrinde Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, bu önemli görüşme sırasında iki liderin işbirliğini güçlendirme konusundaki niyetleri vurgulandı. Görüşme sonrası iki liderin fotoğrafları paylaşıldı.

Bakan Hakan Fidan, Mısır’daki temasları sırasında bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu tür görüşmeler, Türkiye ile Arap Ligi üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Hakan Fidan’ın Arap Ligi ile yaptığı bu görüşmeler, yeni dönem işbirlikleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

