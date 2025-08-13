Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detaylar verilmedi ancak toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşıldı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

Toplantının ardından paylaşılan fotoğraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımların bir sembolü olarak öne çıkıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın Katar’daki bu ziyareti, bölgesel iş birliklerinin arttırılması için önemli bir fırsat sağlıyor.