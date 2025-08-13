Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detaylar verilmedi ancak toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşıldı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

Toplantının ardından paylaşılan fotoğraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımların bir sembolü olarak öne çıkıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın Katar’daki bu ziyareti, bölgesel iş birliklerinin arttırılması için önemli bir fırsat sağlıyor.

ÖNEMLİ

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

