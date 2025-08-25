Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile bir araya geldi. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunuyor ve burada ikili temaslarına devam ediyor.

Bölgesel ve Küresel Konular Ele Alındı

Görüşme sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra önemli bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu. Bugünkü programında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile de buluşan Bakan Fidan’ın, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

