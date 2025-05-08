Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

HÜKÜMET TEMASLARI SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla bulunduğu Polonya’da çeşitli temaslar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, başkent Varşova’da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir görüşme yaptı.

AVUSTURYA İLE İŞBİRLİĞİ

Görüşme, Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği bu temaslar, Türkiye’nin Avrupa ile olan bağlarını pekiştirme amacını taşıyor.