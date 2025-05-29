Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

GÖRÜŞMELERİN AMAÇLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Her iki görüşmede Gazze’de ateşkes sağlama çabaları ve Suriye konuları tartışıldı.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan’ın telefon görüşmelerinin detaylarını paylaştı. Bu görüşmelerde, Gazze’de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalar ve Suriye meseleleri özel olarak ele alındığı ifade edildi.