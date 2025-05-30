Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek için atılan adımlar da değerlendiriliyor.

BÖLGESEL KONULAR GÜNDEMDİ

Görüşmede ayrıca Suriye’deki güncel durum, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler ve diğer çeşitli bölgesel meseleler üzerinde duruldu. Bu kapsamda iki bakan, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konularında fikir alışverişinde bulundu.