Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İnsanlığın Sınavı Kaybedildi” Dedi

ARTIK KONUŞMA ZAMANI TAMAM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ve Gazze konularında yapılan açıklamalarda, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yani insanlığın sınavı tamamıyla kaybettiği bir noktadayız. Bütün dışişleri bakanları bunun farkındalar. Artık diplomasinin araçlarını kullanarak geleceğimiz noktanın sonuna ulaşmış durumdayız. Artık bundan sonra daha farklı aksiyonların, tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın düzenlediği olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında, bu toplantının Gazze’deki açlık sorunu için düzenlendiğini aktardı. “Gazze’deki dayanılmaz boyuta ulaşan açlık nedeniyle konseyi olağanüstü toplantıya çağırdık” ifadelerini kullandı ve toplantının rekor katılımla gerçekleştiğini belirtti.

İSLAM DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Toplantı sayesinde İslam dünyasının Filistin konusunda birlik sağladığını vurgulayan Fidan, “Bu toplantının New York’tan önce düzenlenmesi bizler için önemliydi. Çünkü uluslararası Genel Kurul haftasına giderken, İslam ülkelerinin tek ses olarak pozisyon alması gerekiyor” dedi. Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun da dikkate alması gereken yeni adımların gerektiğini belirtti. Özellikle kapalı oturumda kabul edilen kararın, tüm ülkeler tarafından yoğun bir emekle hazırlandığını söyledi. “Şu anda Birleşmiş Milletler yüksek düzeyli toplantı haftasına buradan çıkardığımız tek yürek, tek sesle gideceğiz” açıklamasında bulundu.

İNSANLIK SINAVINI KAYBEDİYOR

Gazze’nin durumu üzerine Fidan, “Artık diplomasinin bir çözüm olmaktan çıktığını düşünüyoruz. İnsanlığın sınavı tamamıyla kaybettiği bir noktadayız” dedi. Fidan, uluslararası toplumun daha fazla reaksiyon göstermesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin stratejisini belirten Fidan, “İsrail’i daha çok ticari ve siyasi anlamda destekleyen ülkelerin bu noktada tavır koyması pratikte önemli bir mekanizma olacaktır” ifadelerini kullandı. Burada 57 ülkeden büyük çoğunluğunun, Batı ve ABD ile yoğun ekonomik ve politik ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEHDİDİ

Fidan, BM’nin Gazze’de kıtlık olduğunu açıklamasının ardından, Filistin’in tanınması sürecinin ilginç bir duruma yol açtığını belirtti. “Filistin’in devlet olarak tanınması ile beraber Gazze’deki soykırıma devam edilmesi arasında bir tezat var” diyerek, bu durumun üzerinde durdu. Filistin’in devletleşmesi meselesinin, kalıcı çözüm için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “İsrail’in iki devletli çözüm fikrini öldürme konusunda adımlar attığını görüyoruz” dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Toplantı marjında yaptığı ikili görüşmelere de değinen Fidan, Mısır, Irak, Suriye ve İran ile önemli gündem maddeleri üzerinde durduklarını ifade etti. “Gambiya ile Türkiye’nin askeri, ekonomik işbirliği olduğu gibi, Afrika ile de önemli gündemimiz var” diye konuştu. Fidan, Suriye konusunda ise, Türkiye’nin uluslararası aktörlerle olan ilişkilerinin ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığını dile getirdi. “Bunlar zaman alan konular ama gerekli ortam tesis edilmediği sürece ilerleme kaydedilemiyor” diyerek, ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.