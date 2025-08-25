Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda’yı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’yı ziyaret ediyor. Bu, Bakan Fidan’ın İrlanda’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak. Fidan, ziyaret sırasında İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşmeler yapacak. İki bakan, en son 20 Şubat’ta Johannesburg’da gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelmişti.

Görüşülecek Konular

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin güçlendirilmesine ve bölgesel istişarelerin artırılmasına önem vermesi bekleniyor. 2026 yılı, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yılı olacağı için, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması gündeme gelecek. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği fırsatları, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin dâhil edilmesinin önemi gibi konular görüşülecek. Ayrıca savunma sanayii alanında ortaklıkların geliştirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm çerçevesinde iş birliği ve bölgesel konular olarak Ukrayna, Suriye ve İran gibi küresel gelişmelerin değerlendirilmesi de ele alınacak.

Türkiye-İrlanda İlişkileri

Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkiler 1951 yılında kuruldu ve Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği 1973’te açıldı. İlişkilerin 75’inci yılı 2026 yılında kutlanacak. Tarihi bağlar açısından, 1845-1852 yılları arasında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in 1847 yılında gönderdiği nakdi yardımlar ve üç gemi dolusu gıda, iki ülke ilişkilerinde önemli bir hatıra olarak kabul ediliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olup bu miktarın 3 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları ise 1,3 milyar dolar civarında. Ülkede yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor. 2024 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısının ise yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

İrlanda’nın Filistin Politikası

İrlanda, 1980’lerden bu yana bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yönünde iki devletli çözüm temelinde çaba gösteriyor. 28 Mayıs 2024’te Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahillik beyanında bulundu. Bu duruma tepki olarak İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapattı ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını haziran ayında yayımladı. Tasarının yeni yasama yılında parlamentoda görüşülmesi öngörülüyor.