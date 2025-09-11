Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İtalya’da

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN İTALYA’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Resmi ziyareti olduğu için İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen Bakan Fidan, görüşmelerini bu şehirde sürdürüyor.

GÖRÜŞMELERDEN PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER

Bakan Fidan’ın, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı heyetler arası görüşmeden çeşitli görüntüler paylaşıldı. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.