DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN İTALYA’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Resmi ziyareti olduğu için İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen Bakan Fidan, görüşmelerini bu şehirde sürdürüyor.

GÖRÜŞMELERDEN PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER

Bakan Fidan’ın, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı heyetler arası görüşmeden çeşitli görüntüler paylaşıldı. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.