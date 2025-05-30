Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KİEV’de Temaslar Yaptı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KİEV’DE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ilk resmi temaslarını gerçekleştirmeye başladı. Bakan Fidan, burada Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Görüşme, iki bakanın baş başa görüşmesi ile başladı.

HEYETLERARASI TOPLANTI DÜZENLENDİ

Fidan ve Sybiha, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda iki ülke arasındaki iş birlikleri ve bölgesel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.