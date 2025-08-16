Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmede, dünkü Alaska zirvesinin gündeme geldiği öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirvenin ardından diplomatik temaslar sürüyor.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında yapılan telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi. Ayrıca, bu bağlamda iki ülkenin devlet başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

BARIŞ İÇİN HAZIRLIK

Bakan Fidan, Alaska’da başlayan diplomatik sürecin, Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı barış sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti. Türkiye’nin, bu süreçte üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.