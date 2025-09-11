Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Roma’da

DONANIMLI GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya ziyareti çerçevesinde ülkenin başkenti Roma’ya gitti. Bu resmi ziyaret sırasında, Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılan bu toplantı, uluslararası ilişkiler açısından büyük bir öneme sahip.

İŞ BİRLİĞİ TALEPLERİ

Görüşmede, iki Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları üzerinde duruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya ile stratejik ortaklıkların pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasında mevcut sorunların ele alınmasının, karşılıklı menfaatler açısından faydalı olabileceğini vurguladı.

Bu tür buluşmalar, ülkelerin dış politikalarında iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir adım olmaktadır.