Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Samimi Uygulama Dileği

PAKETİN GELECEĞE ETKİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın feshi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, “Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum” ifadesini kullanarak, bu durumun olumlu sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

OLUMLU SONUÇLAR BEKLENİYOR

Fidan, alınan kararın uygulanmasının toplum üzerindeki etkilerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Girişimin, ülkenin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor ve toplumda beklenen olumlu sonuçlar üzerinde duruyor.