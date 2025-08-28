Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savaşa Taraf Olunmadığını Belirtti

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva’nın sorularını yanıtladı. Fidan, Türkiye’nin savaşın bir tarafı olmadığını, “Biz savaşa dahil değiliz. Ne Alaska’daki masada, ne Vaşington’daki masada olmamalıyız. Çünkü Trump savaşan taraflarla buluşma gerçekleştiriyor” ifadeleriyle belirtti.

ZENEGUR KORİDORU AÇIKLAMALARI

Zengezur Koridoru üzerine de açıklamalarda bulunan Fidan, “Amerikalılar Azeri kardeşlerimizle görüşmeye başladığından itibaren bu süreç bizimle istişare edilerek ilerledi” dedi. Koridor hakkında birkaç temel talebin kabul edildiğini ifade eden Fidan, “Bu fevkalade önemli fakat şu anda kamuoyuna net bir format veya süreç sunulmuş değil. Taraflar bu konuyu kendi aralarında müzakere edecek” diye ekledi.

LİBYA’DAKİ DURUM VE STRATEJİ

Libya’daki duruma ilişkin olarak, “2019 Nisan’ında yaşanan askeri operasyonlar sonrasında Libya’da bir defakto durum oluştu” diyen Fidan, Türkiye’nin Milli Birlik Hükümeti ile çalıştığını belirtti. “Bizim temel stratejimiz Libya’nın bütünlüğü ve birliği” ifadeleriyle Libya’nın zayıf düşmesinin istenmediğini vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER

Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış konusunda umutlu olduklarını ve sürekli müzakereler gerçekleştirdiklerini aktardı. “İstanbul müzakerelerinde geliştirdiğimiz pozisyonlar daha sonra Alaska’da somutlaştı. Barış için umut veren unsurlar ortaya çıkmakta” dedi. Türkiye’nin barış sürecinde şahsi çıkarlarının ötesinde bir rol oynadığını belirtti.

DIŞ POLİTİKADA YAKLAŞIM

Savaşın bir tarafı olmamaları gerektiğini yineleyen Bakan Fidan, Türkiye’nin dış politika kararlılığının devam ettiğini ifade etti. “Türkiye buraya katkı sağlamalı. Eğer Türkiye bir masada yoksa, o masanın geçerliliği sorgulanabilir” dedi. Ayrıca Yunanistan ile ilişkiler üzerine, “Siyasi konular her zaman Yunan siyasetinde Türkiye üzerinden şekilleniyor” diyerek, diyalog ve olgunluk çağrısında bulundu.

İÇ POLİTİKADAN BAĞIMSIZLIK

Fidan, iç politikanın dış politikayı etkilemesine izin vermemeye çalıştıklarını belirtti. Eleştiriler üzerine, “Ben Dışişleri Bakanı olarak dış politikadaki rolümü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum” diyerek eleştirilere karşı profesyonel bir yaklaşım sergiledi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI

Bakan Fidan, Türkiye’nin, “Karanlığa düşmüş insanlık için bir deniz feneri” olma misyonunu sürdürdüğünü dile getirdi. “Türkiye, insanlığa rehberlik eden bir kapasiteye sahip olmalı” vurgusunda bulundu. Savunma sanayisinden teknolojiye kadar pek çok alanda görünür yeteneklere sahip olmanın önemini belirtti.