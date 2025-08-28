Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sınır ötesinde tehdit varsa önlem alırız” dedi. “Uluslararası durum insanlığın yarası” yorumunda bulundu. “Türkiye’nin politikaları emperyalist değil” ifadesini kullandı. “Kürt partileri Türkiye’nin dostudur” ekledi. “Parlamento Filistin’de birleşti” bilgisi verdi. “Netanyahu’nun eylemleri Hitler’e benziyor” değerlendirmesinde bulundu

HAKAN FİDAN’DAN SINIR ÖTESİ TEHDİTLER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sınırımızın ötesinde tehdit oluştuğu zaman burada bizi vurmasını beklemiyor. Sınırın ötesinde buna girmemiz lazım ama başka ülkeler de en az bizim kadar muhteremdir. Türkiye’nin ortaya koyduğu politik tavır emperyal bir niyet taşımıyor” şeklinde ifadelerde bulundu. TGRT Haber’de Gündem Özel programına katılan Fidan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Yazarı Sevil Nuriyeva’nın sorularını yanıtladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail’in saldırılarına dair durumu değerlendiren Fidan, “Bunun çeşitli alternatifleri var. Dediğim gibi birincisi İsrail’in giderek kendisini uluslararası yalnızlıkta hissetmesi. Bu sorun sadece bizim değil, insanlığın kanayan yarası haline geldi” dedi. Avrupa’daki gelişmelere de dikkat çeken Fidan, birçok Avrupa ülkesinin Filistin meselesine olan tutumlarının kendi iç politikalarını etkilediğini belirtti.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Suriye’deki son duruma ilişkin konuşan Fidan, Türkiye’nin bu meseleleri yıllardır takip ettiğini ifade etti. “Bizim özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz kurumsal kapasite, bu konulara vukuf olma, bunu takip etme, bununla ilgili çözüm geliştirme hep devam edecek” diyerek Türkiye’nin Suriye’deki sorunlara yaklaşımını anlattı. Aynı zamanda uluslararası hegemonik sistemin zaman zaman değişebileceğini ancak bölge aktörlerinin sabit kalmaya devam edeceğini söyledi.

SURİYE’DEKİ GRUPLARIN AYRILIKÇI DİLİ

Fidan, İsrail’in vizyonunun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve “Suriye’deki belli grupların ayrılıkçı bir siyasal dil üretmeleri büyük bir talihsizlik” dedi. Türkiye’nin vatandaşlık sistemi sayesinde herkesin kimliğini rahatça yaşayabildiğini söyleyerek, bu modelin dünya için mümkün olduğunu ifade etti.

STRATEJİK DEĞİŞİM VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan, Türkiye’nin stratejisinin değiştiğini ve başka ülkelerin de var olma hakkı olduğunu belirtti. Irak ve Suriye’nin kendi kendine yeterli olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, bu halklara huzuru getirme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. “Türkiye’nin kimseye düşmanlık yapmadığını ve düşmanlık yapılmadığı sürece başka bir gruba düşmanlık etmeyen bir medeniyet ve devlet kültürüne sahip olduğunu” kaydetti.

KÜRT PARTİLERİYLE İLİŞKİLER

Suriye’deki Kürt partilerine de değinen Fidan, bu partilerin Türkiye’nin dostu olduğunu ve işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin bölgedeki sorunlara dair geçmişte yaşananları dikkate alarak hareket ettiğini belirtti.

NETANYAHU’NUN POLİTİKALARI VE YAHUDİ TOPLUMUNDAKİ ALGISI

Fidan, Netanyahu’nun Filistin’deki durumu üzerinden farklı ülkelerdeki baskı mekanizmalarını etkinleştirdiğini ve “Tüm Yahudilerin Filistin konusunda aynı şekilde düşünmediğini” belirtti. Yahudi toplumundaki insaf sahibi bireylerin, “Bu soykırımı bir kenara bırakıyoruz biz böyle bir görüşte değiliz” dediğini aktardı.

TBMM’DE FİLİSTİN KONUSU ÜZERİNE BİLGİLENDİRME

Son olarak, yarın TBMM’de Filistin konusu hakkında bilgilendirme yapacağını belirten Fidan, “Parlamentodaki bütün parti grupları Filistin meselesinde tek yürek olmuş durumdalar” dedi. Bu birliktelik altında gurur duyduğunu ifade etti.