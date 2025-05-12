Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki YPG tehditini vurguladı

SURİYE’DE İSTİKRARİ SAĞLAMAK İÇİN TERÖRLE MÜCADELE ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki istikrarın temeli için terörle mücadele konusuna vurgu yaptı ve “Suriye’nin toplamdan üçte birinin YPG işgali altında olması yine Suriye’nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit” dedi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Bakanlıkta gerçekleştirdikleri üçlü görüşme sonrasında düzenledikleri basın toplantısında, Suriye’nin mevcut sorunlarını ve bu sorunlara nasıl çözümler getirileceğini ele aldıklarını açıkladı.

BÖLGESEL GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ ÖNCELİKLER

Fidan, Suriye’deki durumu ve İsrail’in yayılmacılığının Suriye’nin istikrarını tehdit eden boyutlarına da dikkat çekti. “Bizler bölge ülkeleri olarak bu yayılmacılığı, bu provokasyonun bir an önce son bulması noktasında ortak bir fikir sahibiyiz” diyen Fidan, Türkiye ile Suriye’nin durumunu yakından takip ettiklerinin altını çizdi. DEAŞ’la mücadele için yürütülen beşli toplantının önemini bir kez daha vurgulayan Fidan, “Somut ne türden adımlar atabiliriz? Neler yapabiliriz? Onları konuştuk” diye belirtti.

Fidan, Suriye’nin uluslararası diplomatik yaptırımlarının kaldırılması ve ekonomik sorunların aşılması konusunda gerçekleştirilen görüşmelere de değindi. “Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika tarafından ‘Esad dönemi rejiminde’ konulmuş yaptırımların kaldırılması konusunda neredeyiz?” sorusunu sorarak, bölge ülkeleri olarak gerçekleştirdikleri yardımları ve enerjideki işbirliklerini gözden geçirmek istediklerini ifade etti.

İSRAİL SALDIRILARI VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail’in bölgedeki yayılmacı saldırılarının Suriye’yi hedef aldığını belirtti. “İsrail, işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye’nin içişlerine karışmamalıdır” ifadesini kullanan Safedi, Suriye halkının haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

PKK’nın FESHİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, PKK ile bir barış ilan edildiğini belirterek, “Bu bir seçenek değil, gereklilik” dedi. Bölgedeki barışın sağlanmasının gerekliliğine dikkat çeken Şeybani, sınır aşan tehditler karşısında işbirliği yapmanın önemini vurguladı. “İsrail’in hava saldırıları Suriye topraklarına karşı genel olarak sivil altyapıyı hedef almaktadır” diyerek bu durumun uluslararası kanunlara aykırı olduğunu açıkladı.