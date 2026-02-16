Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına dair alınan bilgilere göre, iki Bakan, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ve güncel bölgesel meseleleri masaya yatırdı.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KONUŞULDU

Ferhan Al Suud ile yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra önemli bölgesel durumlar üzerinde de durulduğu belirtildi. Bu görüşme, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik diyalogun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.