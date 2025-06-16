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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tiran’da

HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

KOALİSYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, zirve çerçevesinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da çeşitli temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile gerçekleştirdiği görüşme, bölgedeki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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