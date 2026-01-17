Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üç Ülke İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu telefon görüşmelerinde bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan konular hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

