Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Varşova’da

DIŞİŞLERİ BAKANI VARŞOVA’DA OTURUMA KATILIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde bir oturuma katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın katılacağı oturum saat 13.15’te başlayacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Varşova’da gerçekleştirilmesi planlanan Bakan Fidan’ın ikili görüşmelerinin İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile olacağı bildiriliyor.