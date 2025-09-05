Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ziyaret Etti

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre, bu ziyaretler güvenlik konuları çerçevesinde önem arz ediyor.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Ziyaretler basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Gerçekleşen görüşmelere ait bazı fotoğraflar ise paylaşıldı. Bu tür ziyaretler, ülkenin savunma yapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.