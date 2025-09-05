Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ziyaret Etti

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre, bu ziyaretler güvenlik konuları çerçevesinde önem arz ediyor.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Ziyaretler basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Gerçekleşen görüşmelere ait bazı fotoğraflar ise paylaşıldı. Bu tür ziyaretler, ülkenin savunma yapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Haberler

Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.