Dışişleri Bakanı: Henüz koruma kararı vermedik

Ürdün’e ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşananlara değindi.

Bakan Çavuşoğlu, “Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz’ demedik. Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım. Önceliğimiz dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi. (Kabil Havaalanı’nı koruma görevi) Şimdi yeni şartlar var. Henüz koruma kararı vermedik” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün temasları sırasında Afganistan’daki son durum ile ilgili anbean bilgi aldı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun gündemdeki sıcak gelişmelerle ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

HENÜZ ERKEN

(Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nı koruma görevini iptal ettiği iddiası) Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Kabil Havaalanı’nda askeri kanattayız. Sivil kanatta ise kaos var. Uçakların iniş kalkışlarında da problem oldu. Maalesef bazı kişiler de öldü. Çok üzüldük. Buradan tahliyeler yapılıyor, misyonlar tahliye ediliyor. Bir grup vatandaşımızı getirdik.

Havaalanında tahliye ve diğer konularda başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Şu anda önceliğimiz farklı. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz.

AFGANİSTAN İÇİNDEKİ MÜZAKERELER ÖNEMLİ

(Karar için ne bekleniyor? Taliban ile görüşmeler ne aşamada?) Taliban ile müzakere için Afganistan içinde, Dr. Abdullah Abdullah, Karzai ve Hikmetyar’ın da içinde olduğu bir komisyon oluşturdular. Bunlar daha önce Taliban ile müzakere eden insanlar. Şimdi Afganistan’ın yönetimi ile ilgili müzakere edecekler. Kendi aralarında barışçıl yöntemlerle anlaşmaya varmalarını umuyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra, bu tür şeyler konuşulabilir. Şu an bu tür şeyleri konuşmak için erken.

AMERİKA GÖRÜŞÜNCE SORUN YOK, BİZ GÖRÜŞÜNCE VAR

Amerika oturuyor, Taliban ile anlaşma imzalıyor, onda sorun yok. Biz görüştüğümüz zaman sorun var. Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım. Bu onları benimsediğimiz, onların yönetimini ya da ideolojisini benimsediğimiz anlamına gelmez. Çin, Rusya, İran, Taliban ile görüşüyor. Herkes pragmatik davranıyor. Bunlar normal şeyler.

‘TALİBAN’IN REJİMİNİ BENİMSİYORUZ’ DEMEDİK

(Taliban’ın ilk mesajları nasıl karşılandı?) Sosyal medyada ‘Türkiye laiktir, Taliban rejimini mi benimsedik?’ gibi bazı ifadeler gördüm. Taliban, ‘Hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürebilir’ gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı söyledik. Yoksa, ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. Ayrıca ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik ama temkinli yaklaştığımızı yani uygulamada da görmek gerektiğini söyledik.