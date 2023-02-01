Dışişleri Bakanı: İkna edici bir adım göremedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine dair açıklama yaptı.

Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, İsveç’teki provokasyonlarla ilgili “Bu provokasyonun ve provokatörlerin amacı, İsveç’in NATO üyeliğini engellemek” ifadelerini kullandı. Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin ayırmak gibi bir çabalarının olmadığını aktaran Çavuşoğlu, özellikle İsveç’ten ikna edici somut bir adım görmediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya’nın başkenti Tallin’de Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşıyla yaptıkları toplantının son derece verimli geçtiğini, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin yoğun hale geldiğini ve sonuç odaklı olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Estonya arasında ticaret alanında çok büyük bir potansiyel olduğunu, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 15 artarak 400 milyon dolara ulaştığını, 1 milyar dolar hedefinin belirlenmesi halinde buna da birkaç yıl içinde ulaşabileceklerini vurguladı.

Finlandiya ve İsveç’in, NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, bu iki ülkenin güvenlik kaygılarını anladıklarını, Türkiye’nin NATO’nun doğu kanadında Birliğin misyonlarını ve faaliyetlerini güçlendirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, NATO için Rusya ve terörizm olmak üzere iki tehdit olduğuna dikkati çekerek, “Biz, tabii ki Estonya’nın ve diğer iki aday ülkenin (Finlandiya-İsveç) meşru endişelerini anlıyoruz ancak öte yandan müttefiklerimizden Türkiye’nin ve diğer ülkelerin güvenlik endişelerini anlamalarını beklemek de bir o kadar meşru bir sebep.” diye konuştu.