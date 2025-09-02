Haberler

Dışişleri Bakanı İle Görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Katar Başbakanı ile Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon üzerinden bir görüşme yaptı. Bu görüşme, iki lider arasında önemli konular hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı bir ortam sundu.

Filistin’in Tanınması Üzerine Ortak Çalışmalar

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Filistin’in daha fazla ülke tarafından devlet olarak tanınması amacıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalar oldu. Bunun yanı sıra, Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeler de ele alındı. Bu konular, bölgedeki barış çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor.
Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

