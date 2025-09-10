Dışişleri Bakanı İle Kabul Gerçekleşti

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Karadağ Devlet Günü etkinlikleri çerçevesinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Görüşmenin temelinde, Karadağ ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması yer alıyor. Bakan Fidan’ın bu ziyareti, iki ülkenin birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştirme hedefini taşıyor.