Dışişleri Bakanı İle Kabul Gerçekleşti

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Karadağ Devlet Günü etkinlikleri çerçevesinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Görüşmenin temelinde, Karadağ ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması yer alıyor. Bakan Fidan’ın bu ziyareti, iki ülkenin birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştirme hedefini taşıyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kocaelispor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenman 1 saat 25 dakika boyunca gerçekleştirildi.

