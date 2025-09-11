Dışişleri Bakanı İlişkilerimizi Güçlendireceğiz

İSRAİL’İN SALDIRISI KATAR’IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir” açıklaması yaptı. Bakan Fidan, Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, “İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır” ifadelerine yer verdi.

İTALYA İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Fidan, Roma’da Italya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında, “Bugün toplantılarımızda ikili ve bölgesel konularda iş birliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek için kararlılık vurguladı ve çeşitli projeler ile iki ülkenin refahına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

TİCARET HACMİ 32 MİLYAR DOLARI AŞTI

Dışişleri Bakanı, İtalya ile ikili ilişkilerde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi konuların ön planda olduğunu belirtti. “Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Amacımız inşallah bunu 40 milyar dolara çıkarmak” açıklaması yapan Fidan, savunma sanayi alanındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Akdeniz bölgesinde enerji güvenliği ve bağlantısallık konularında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

UKRAYNA’DA SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇABALAR DEVAM EDECEK

Fidan, AB’ye tam üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olarak tanımladı ve bu süreçte AB’den beklentinin ön yargılı bir tutum takınmaması olduğunu dile getirdi. “İtalya’nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür” dedi. Ayrıca, Ukrayna’da adil ve kalıcı barış için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

FİLİSTİN MESELESİNE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bakan Fidan, Gazze’deki gelişmelere atıfta bulunarak, “Uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırım ve bölgedeki yayılmacı politikadır” açıklaması yaptı. “Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz” diyerek, önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu’nda Filistin meselesine çözüm bulmak için çaba harcayacaklarını belirtti.