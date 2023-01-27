Dışişleri Bakanı: İsveç bu suça ortak olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan çirkin eylem hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sert konuştu. Çavuşoğlu, “İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur” ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ertelenememesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenin baskınına ilişkin, “İsrail kuvvetlerince bugün sabah saatlerinde Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Özellikle Batı Şeria’da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

“SIRBİSTAN’IN OYNAYACAĞI ROL ÇOK ÖNEMLİ”

“İlişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, Ticaret hacmimiz hızlı şekilde artıyor. Sırbistan’daki Türk yatırımları da artıyor. Sırbistan yönetimine, Türk firmaları ile çok yakından ilgilenmesi, sorunları hemen çözmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Savunma sanayinde de iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor. Karşılıklı turist sayısı bakımından da ciddi artış yaşıyoruz. Kimlik ile seyahat yürürlüğe girince bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Terör ile mücadeleyi de değerlendirdik, FETÖ ile mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bosna Hersek’te gerginliğin artmaması, istikrar ve huzur için Türkiye Sırbistan’ın oynayacağı rol çok önemli. Kosova’nın kuzeyindeki durumu da değerlendirdik, diyalog sürecini biz Türkiye olarak güçlü şekilde destekliyoruz” dedi.

SIRBİSTAN’A KİMLİK KARTIYLA GEÇİŞ

Türkiye ve Sırbistan’a kimlik kartıyla geçiş konusuna ilişkin konuşan Dacic, “Türkiye ve Sırbistan’da kimlik kartları çok güzel modernize oldu. Çok güzel standartlarda üretilmektedir. Bu kimlik kartları iki ülke arasında kötüye kullanım olmaksızın seyahat sağlayacaktır. Bu konu şu anda mecliste görüşülmektedir ve onay beklemektedir. Sözleşme imzalanmış bulunuyor. Bu konun çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini bekliyorum. Bu turizm sezonuna yetişeceğini umut ediyorum” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin Sırbistan’a Türkiye’ye uyguladığı vize muafiyeti konusunda baskı yaptığını bildiren Bakan Ivica Dacic, bu baskıyı reddettiklerini söyledi.

“İSVEÇ ALÇAK EYLEME ORTAK OLMUŞTUR”

Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, “İsveç’teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın” dedi. “Kimse bunu fikir özgürlüğü diye bize anlatmaya çalışmasın. Hiç alakası yok.” diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi farklı inançlara yönelik aynı eylem yapılabilir mi? Yapılamaz. Oysa biz antisemitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Hristiyan düşmanlığının da İslam düşmanlığının da… Ama Batı’ya geldiğiniz zaman sadece İslam düşmanlığı fikir özgürlüğü oluyor. Eğer İsveç diyorsa ki ‘ben artık radikal ırkçı bir ülke oldum. Dolayısıyla ben de İslam düşmanı bir ülke oldum. İslam düşmanlığı ve ırkçılık serbesttir’ diyorsa o kendi bileceği iş. Ama bu Avrupa Konseyi sözleşmelerine de aykırı. Her zaman bize ders vermeye çalışıyorlar. Sırbistan’a da çok ders vermeye çalışıyorlar.”

“AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARINA AYKIRI”

Saldırının Avrupa Birliği normlarına da aykırı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Yani bunu ‘orada bir yasa var. O yasaya göre serbest. Dolayısıyla olsun’ diye savunanlar da aynı şekilde bu suça ortaktır. Kim olursa olsun. Şimdi terörle mücadele kanunlarında da doğru dürüst terörle mücadele edecek bir unsur yok. Şimdi değiştirmek zorunda kaldılar anayasayı ve terörle mücadele kanununu… Yani İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın. Tüm dünya böyle görüyor.” ifadelerini kullandı.