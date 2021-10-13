Dışişleri Bakanı: Kabil’e gideceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesiyle yönetime geçen Taliban hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’daki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bakanlıkta düzenlediği ortak basın toplantısında “Dostluğumuzun nişanesi olarak büyükelçiliklerimizin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk cumhurbaşkanlarının ismini veriyoruz. Ankara’da Sukarno, Cakarta’da da Atatürk ismini büyükelçiliklerimizin olduğu caddeye veriyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Afganistan ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularını da ele aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar’da olsun ister Bangladeş’te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de Kovid-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. Afganistan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil’e gitmeyi planlıyoruz. Retno’yla bunu New York’ta da görüşmüştük. Diğer bazı dost ve kardeş bakanlar da bu fikri çok sevdiler. Bunun planlamasını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.”