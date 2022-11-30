Dışişleri Bakanı, Kacer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışşleri Bakanı Rastislav Kacer ile görüşme gerçekleştirdi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Kacer ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bükreş’teki son ikili görüşmemizi Slovak mevkidaşım Kacer’le gerçekleştirdik. Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.