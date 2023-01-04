Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Thani ile Mescid-i Aksa’ya yapılan baskınla ilgili görüştü. Görüşmede bakanlar, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yineledi. Bakanlar Suriye’deki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar ayrıca, Afganistan Geçici Hükümetinin kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile belirli çalışma alanlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini dile getirdi.