Dışişleri Bakanı, Mısır’a gidiyor

Mısır ile ilişkiler gelişiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’a ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kahire’de olacak. İki ülke ziyareti eşzamanlı ortak açıklama ile duyurdu. Mısır ile normalleşme kapsamında bu temas, son 1 ayda yapılan ikinci bakan düzeyinde görüşme olacak.

10 yılın ardından Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret yapılıyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti. Mısır 11 ili sarsan depremin ardından en hızlı harekete geçen ülkelerden biriydi.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de olacak.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerini normalleştirme çabalarının yanısıra, Libya gibi bölgesel konular ele alınacak. Turizm ve ticaretin geliştirilmesi için yapılacaklar da masada olacak.

Ziyarette dair en çok merak edilen, tarafların ilişkileri yeniden büyükelçi seviyesine çıkarıp çıkarmayacağı.

Ankara-Kahire ilişkileri, 2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.