Dışişleri Bakanı, Nefret Suçları Hakkında Uyardı

NEFRET SUÇLARINDAKİ ARTIŞ

TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonunda sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Gülsun Erkul, “2025 yılı itibarıyla Avrupa genelinde yalnızca bu yıl kayıtlara geçmiş 850’den fazla nefret suçu işlenmiş, bu suçların büyük bir bölümü Müslümanlara, Türk kökenli vatandaşlara ve göçmen topluluklara yönelmiştir” dedi. Ayrıca, komisyonun toplantısında İslam düşmanlığı ve nefret suçlarının giderek arttığına dikkat çekildi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞA ETKİSİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, komisyonun çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Bu tür saldırılar yalnızca bireylere değil, aynı zamanda toplumsal barışa, insan haklarına ve birlikte yaşam kültürüne yöneltilen açık tehditler” şeklinde konuştu. Türkiye’nin, farklılıkları tehdit olarak görmediği ve hoşgörü ile birlikte yaşam kültürünü koruma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

KONSOLUSLUK HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER

Gülsun Erkul, yurtdışında 7,5 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin 99 konsolosluğa sahip olduğunu ve dünya sıralaamasında ilk 3’te yer aldığını bildirdi. Konsolosluk işlemlerinin 2024 yılı itibarıyla yıllık 3 milyon seviyesine ulaştığını belirten Erkul, Almanya’nın yoğun hizmet verdiği ülkeler arasında olduğunu ve burada 14 başkonsolosluk bulunduğunu aktardı.

Erkul, yurt dışında kriz anlarında verilen hizmetlerin önemine değindi. Son pandemi sırasında 118 bin kişinin güvenli bir şekilde yurda getirildiğini kaydeden Erkul, “2022’de Ukrayna’dan 18 binden fazla kişinin tahliyesini gerçekleştirdik” dedi. Konsolosluk çağrı merkezinin önemini vurgulayan Erkul, bu merkezin 9 dilde hizmet verdiğini ve günlük toplam 2 bin çağrıyı geçtiğini açıkladı.

YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELE

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye önem verdiklerini ifade eden Erkul, “2023’ten bu yana 800’den fazla Kur’an-ı Kerim yakma eylemi kaydımız var” dedi. Bu eylemlerin büyük bir kısmının Almanya, Hollanda ve Fransa’da yoğunlaştığını belirtti. Yabancı düşmanlığı ile ilgili kayıtların tutulduğu bir modül bulunduğunu söyleyen Erkul, bu modül sayesinde yapılan saldırıların merkezden takip edilebildiğini vurguladı.