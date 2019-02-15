Dışişleri Bakanı: Orayı PKK’dan temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sınır ötesinde yapılacak operasyonla terör örgütlerinin temizleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur.” dedi.

TRT