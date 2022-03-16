Dışişleri Bakanı: Tahliye için güzel haberi bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki Türklerin tahliyesine ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Ukrayna’da halen 300-350 civarında kişinin olduğunu ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Lviv’den iki otobüsün kalkmasını beklediklerini, bunlardan birinin Kırım Türklerini taşıyacağını belirten Çavuşoğlu “Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler konusunda şartlar yavaş yavaş oluşuyor, bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz” dedi. Çavuşoğlu, dün gece Twitter’dan “Ukrayna’dan 181 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye edilenlerin sayısı 15 bin 24 oldu” açıklamasını yaptı.

‘Yollardaki mayınlar temizlendi’

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol bölgesindeki Türklerin tahliyesi için Rusya Savunma Bakanlığı ile temas içine girdi. Bakanlık kaynakları, “Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. Yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir” bilgisini verdi.​​​​