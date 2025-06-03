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Dışişleri Bakanı Telefon Görüşmesi Yaptı

DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ TEMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi yapıyor. Bu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan adımlar ile dün İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları üzerinde duruluyor.

REGİYONDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Ayrıca, görüşmede Suriye ve Gazze’deki son gelişmeler değerlendiriliyor. Bu konular, uluslararası ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip. Tarafların bu tür temasları, bölgedeki barış ve istikrar için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

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