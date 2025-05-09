Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin AB sürecini değerlendirdi

DÜNYA ÜZERİNDEKİ POLİTİK GÜNDEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) aday ülke süreci hakkında yaptığı açıklamalarda, “Avrupa Birliği’nin asli kurucusu ve iticisi olan iki ülke tarafından halihazırda benimsenmediğini, bunun da iç politik nedenlerle ağırlıklı olarak ayakta tutulduğunu görüyoruz.” sözlerini kullandı. Fidan, bu konuyu 24 TV canlı yayınında gündeme dair sorulara yanıt vererek ele aldı. Türkiye’nin terörle mücadelesinin geçmişine vurgu yapan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri milli ideolojiler ve teknolojilere dayalı irade savaşı yürütüldüğünü dile getirdi. “Bugün itibarıyla bakacak olursak örgüt, Sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla, Cumhurbaşkanımızın da o sarsılmaz, büyük, kuşatıcı iradesiyle ortaya koyduğu sürece bir cevap vermeyle ilgili bir kongre hazırlık süreci geçirdi.” diyen Fidan, bu süreçte örgütün toplanmaya çalıştığını belirtti.

TÜRKİYE’YE YENİ DÜZEN GEREKİYOR

Fidan, “Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için beklemede olacağız.” ifadesini kullanarak, Türkiye içinde terör zeminini ortadan kaldırdıklarını fakat komşu ülkelerde devam eden demokrasi eksikliği nedeniyle terör örgütünün varlık sürdüğüne dikkat çekti. PKK’nın silah bırakması konusunda ise, “Silahların olmayacağı, illegalitenin son bulacağı ve legal imkanlarla insanların medeni bir şekilde kendi siyasetini ilerleteceği bir zeminin inşası için herkesin çalışması gerekiyor.” dedi. Fidan, bu illegal yapıları ortadan kaldırmanın gerekliliğini vurguladı. Ardından, Suriye ve Irak’taki durumun da önemli sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

Fidan, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere yönelik yapıcı bir yaklaşım sergilediğini de aktardı. “Suriye ile ilgili temel kararların Suriyeliler tarafından alınması” prensibiyle hareket ettiklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeni hükümetinin diğer ülkelerle nasıl bir yol izleyeceğinin önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin, Suriye için AB ve ABD’nin koyduğu yaptırımlara karşı ikna çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Fidan, “Uluslararası topluma yeni Suriye’yi anlatmak için diplomasi trafiğini son derece normal buluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde İsrail ile çatışmasızlık mekanizması görüşmeleri hakkında da bilgi veren Fidan, “Sözle alınabilecek menzili alıp, başka bir çabaya çok fazla önceden yer bırakmamak lazım.” dedi. Gazze’deki insani şartların ele alındığını hatırlatan Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki insani trajediyi çözmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Fidan, “Ortak eyleme geçilirse kesinlikle ikna edilme imkanı olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Fidan, Türkiye ve Amerika ilişkilerinin “fevkalade iyi olmak zorunda” olduğunu belirtti ve iki liderin sorunların giderilmesine dair mutabık olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının gereksiz olduğunu vurguladı. Avrupa güvenlik mimarisi hakkında bilgiler veren Fidan, ABD’nin Avrupa’daki mevcut durumu sorguladığını ancak NATO’dan çekilmediğini kaydetti. Avrupa’nın savunma sanayisinde ABD’ye bağımlılığını minimize etmeye çalıştığını belirtti.

Fidan, Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki engellerden bahsederken, bunun temel sebeplerinin Fransa ve Almanya’nın iradeleri olduğunu vurguladı. AB’ye girmeyen Türkiye’nin aşırı sağın yükselme riskine dikkat çekti. Türkiye’nin Hindistan’daki terör saldırısının soruşturulmasını desteklediğini ifade eden Fidan, Pakistan ile ilişkilerin dikkatli bir şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan’ın açıklamaları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde izlediği politikaları ve gerçekleştirdiği adımları ortaya koyuyor.