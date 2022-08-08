Dışişleri Bakanı’ndan Ermenistan’a: Tekrar uyarıyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçileri Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz”

“Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Türkiye ile iş birliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişata dur diyebildiğimiz için bugün bir inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya edilmekte.”

“Bir aday ülke ve NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği dayanışması adı altında bazı üyelerin kısır çıkarlarına teslim ve rehin olmak doğru değildir. Avrupa Birliği’nden iş birliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyoruz.”

“Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor.”

“(Azerbaycan – Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.”

“Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez.”

“Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik.”