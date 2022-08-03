Dışişleri Bakanı’ndan kritik temaslar

Kamboçya’ya ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta ile görüştü.

Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı’na katılmak üzere Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’e gelen Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Değerli kardeşim, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed ile ikili ilişkilerimizi, küresel ve bölgesel meseleleri etraflıca ele aldık” ifadelerini kullandı.