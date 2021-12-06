Dışişleri Bakanı’ndan kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Katar’a ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere Doha’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı’nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı için Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında yapılacak toplantıda ikili ilişkiler ele alınacak.