Dışişleri Bakanı’ndan Rusya ve Ukrayna’ya çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduklarını belirterek, “Kendilerine sakin olmalarını, sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye’nin genişlemeyi desteklediğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz” dedi.

“Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz”

“Rusya’nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?” sorusu yöneltilen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba’yı burada, yarın da Stockholm’de göreceğim. Yarın Stockholm’de ayrıca Lavrov’u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz.”