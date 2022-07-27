Dışişleri Bakanı’ndan saldırı açıklaması: Provokasyonların bir parçası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul’daki büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Irak’ta maalsefe radikal gruplar, terör örgütleri halen mevcut. Bizlerin de desteğiyle gerek Suriye’de gerek Irak’ta artık güçlü değil. Ara ara ortaya çıkıyorlar. Bir taraftan PKK, PKK’nın orada mevcudiyeti güçlü. Onun dışında da milisler dediği gruplar var. Sonuçta provokasyonlar devam ediyor. Bu tacizler konusunda da Irak makamlarını her zaman uyarılarda bulunduk. Bizim misyonlarımızı koruma kimdi? Irak yönetiminde. Bir terör mevcudiyedi var. Onların sorumluluğunda. Bunları yapamıyorsanız “Gelin beraber yapalım” diyoruz. Yapamıyorsanız biz bunu yapmak zorundayız. Provokasyonların sebebi de bu. Bu mücadeleyi biz güçlü bir şekilde yapıyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyarak. Dün akşam ki provokasyon da bugüne kada yapılanların bir parçası.” dedi.